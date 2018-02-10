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Мхитарян: Венгер дружелюбнее Моуринью

Мхитарян: Венгер дружелюбнее Моуринью
10 февраля 2018 - 12:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» сравнил главных тренеров двух клубов Жозе Моуринью и Арсена Венгера.

По словам Мхитаряна, тренер «канониров» более дужелюбен по отношению к игрокам, передает SFR Sport.

«Философия Венгера - играть в хороший футбол, выиграть матч и получать удовольствия. Моуринью много требовал от игроков, я бы сказал, он жесткий тренер, было очень тяжело. Арсен Венгер более дружелюбен. Он понимает игроков, может войти в положение. Вот в чем разница»,- заявил Мхитарян.

«Арсенал» разгромил «Эвертон» в матче 26-го тура АПЛ со счетом 5:1. Мхитарян провел на поле 90 минут и оформил три голевых паса за одну игру. Он дважды ассистировал Аарону Рэмзи и один раз – Пьер-Эмерику Обамеянгу.Мхитарян признан лучшим игроком матча «Арсенал» - «Эвертон» по версии ресурса WhoScored, который присудил футболисту 9,9 очков.

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