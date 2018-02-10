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Макгрегор и Мэйуэзер вновь встретятся на ринге: В этот раз по правилам смешанных единоборств

Макгрегор и Мэйуэзер вновь встретятся на ринге: В этот раз по правилам смешанных единоборств
10 февраля 2018 - 13:12 AMT

PanARMENIAN.Net - Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мэйуэзер дал согласие на проведение поединка с ирландским бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором по правилам смешанных единоборств (ММА).

«Флойд сказал, что у них с Конором битва и он намерен сделать и то, и другое (провести бои по правилам бокса и ММА — ред.). Очевидно, единственный способ сделать это — свести их в октагоне. Ранее мы вывели Макгрегора на ринг, теперь пришла пора ответить на это взаимностью», — заявил глава UFC Дэйна Уайт, пишет Lenta.ru со ссылкой на Worldboxingnews.com.

Бой по правилам бокса между Макгрегором и Мэйуэзером состоялся 27 августа 2017 года в Лас-Вегасе. Американец выиграл техническим нокаутом в 10-м раунде и остался непобежденным, одержав 50-ю победу в профессиональной карьере.

Ирландец дебютировал в боксе, на его счету 24 боя по правилам ММА, в которых спортсмен одержал 21 победу и потерпел 3 поражения.

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Lenta.ru: Мэйуэзер согласился на новый поединок с Макгрегором
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