Макгрегор и Мэйуэзер вновь встретятся на ринге: В этот раз по правилам смешанных единоборств
10 февраля 2018 - 13:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мэйуэзер дал согласие на проведение поединка с ирландским бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором по правилам смешанных единоборств (ММА).
«Флойд сказал, что у них с Конором битва и он намерен сделать и то, и другое (провести бои по правилам бокса и ММА — ред.). Очевидно, единственный способ сделать это — свести их в октагоне. Ранее мы вывели Макгрегора на ринг, теперь пришла пора ответить на это взаимностью», — заявил глава UFC Дэйна Уайт, пишет Lenta.ru со ссылкой на Worldboxingnews.com.
Бой по правилам бокса между Макгрегором и Мэйуэзером состоялся 27 августа 2017 года в Лас-Вегасе. Американец выиграл техническим нокаутом в 10-м раунде и остался непобежденным, одержав 50-ю победу в профессиональной карьере.
Ирландец дебютировал в боксе, на его счету 24 боя по правилам ММА, в которых спортсмен одержал 21 победу и потерпел 3 поражения.
Самое значимое
После восьми туров Аронян с 6 очками занимает 11-е место. Мкртчян с 4 очками находится на 121-й позиции
В команде намерены воспользоваться шансом приобрести 32-летнего португальца, который недоволен своим положением в «Реале»
Артур Барсегян на дистанции 50 м дельфином с результатом 0.25.19 установил новый рекорд Армении, а на дистанции 100 метров вольным стилем обновил свой собственный рекорд
Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
Partner news
Самое читаемое в разделе
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
«Взгляд»: Зачем Алиев создает миф о «древнем и великом Азербайджане» Главное другое – подобная маргинальная историография и мифология приводят порою к настоящим войнам, и в истории много тому примеров
Азербайджан за неделю нарушил режим перемирия в Карабахе около 300 раз За указанный период противник из стрелкового оружия произвел в направлении армянских позиций свыше 2000 выстрелов
Глава Минобороны Карабаха представил сопредседателям МГ ОБСЕ обстановку на передовой В ходе встречи состоялся обмен мнениями касательно дальнейшей работы в направлении урегулирования карабахского конфликта
Президент НКР заявил МГ ОБСЕ о необходимости участия Арцаха в карабахском урегулировании Были также обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования карабахского конфликта и ситуации на границе между Арцахом и Азербайджаном