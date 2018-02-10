Азербайджан за неделю нарушил режим перемирия в Карабахе около 300 раз
10 февраля 2018 - 14:40 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 4 по 10 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим перемирия около 300 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период противник из стрелкового оружия произвел в направлении армянских позиций свыше 2000 выстрелов.
Подразделения Армии обороны Арцаха продолжают осуществлять полноценный контроль на передовой и уверенно нести боевое дежурство.
7 февраля, около 13:50 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в южном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Айк Размикович Калантарян,1998 г.р. Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.
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