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Азербайджан за неделю нарушил режим перемирия в Карабахе около 300 раз

Азербайджан за неделю нарушил режим перемирия в Карабахе около 300 раз
10 февраля 2018 - 14:40 AMT

PanARMENIAN.Net - В период с 4 по 10 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим перемирия около 300 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период противник из стрелкового оружия произвел в направлении армянских позиций свыше 2000 выстрелов.

Подразделения Армии обороны Арцаха продолжают осуществлять полноценный контроль на передовой и уверенно нести боевое дежурство.

7 февраля, около 13:50 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в южном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Айк Размикович Калантарян,1998 г.р. Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

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