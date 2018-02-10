«Взгляд»: Зачем Алиев создает миф о «древнем и великом Азербайджане»
10 февраля 2018 - 15:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, что Ереван является «исторически азербайджанской землей», интересны не только тем, что с научной точки зрения являются полной чушью. Главное другое – подобная маргинальная историография и мифология приводят порою к настоящим войнам, и в истории много тому примеров, пишет издание «Взгляд».
Ранее Алиев заявил, что его страна должна «не забывать о своих исторических землях» и «вернуть Ереван»: «Это должно стать направлением нашей будущей деятельности, как и сейчас мы работаем в этом направлении. Нашими историческими землями являются Иреванское ханство, Зангезур, Гейче (Зангезур – это Сюникская, то есть восточная и северо-восточная область Армении, а Гейче – это озеро Севан – ред.)».
Издание отмечает, что в Ереване заявления Алиева вызвали закономерно резкую реакцию.
МИД Армении обвинил руководство Азербайджана в расизме. «Заявления президента Азербайджана, государства, появившегося на политической карте мира лишь 100 лет назад, о территориальных претензиях к Армении... в очередной раз демонстрируют всю расистскую сущность правящего режима Баку», – сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
По словам автора статьи, понятно, что такое громкое заявление сделано Алиевым в преддверии президентских выборов в Азербайджане, назначенных на апрель.В целом оно не слишком далеко ушло от «кухонной историографии».
«Кухонная историография» – ненаучные попытки либо искусственно «удлинить» свою историю, либо «прирезать» себе территории, прошлое влияние и придумать некие «знаковые» черты национального характера.
«С практической точки зрения это, конечно же, заявление исключительно для внутреннего пользования. Ни к каким практическим последствиям в ближайшем будущем слова Ильхама Алиева не приведут. Обострения конфликта в Нагорном Карабахе или вокруг него ждать не следует»,- считает автор статьи.
«В Азербайджане стали наверстывать упущенное уже в постсоветское время, когда после унизительного военного поражения потребовалось формировать государствообразующие и реваншистские идеи и символы. Пройдя через заигрывание с древней Кавказской Албанией и этими самыми древними албанами, которые, видимо, все-таки были не тюрки, а протоиранцы, азербайджанская историография принялась просто брать историю с потолка. Или немного ее зачищать и править, что и случилось, например, сейчас с Иреванским ханством и Зангезуром»,- говорится в статье.
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