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Мхитарян – в стартовом составе «Арсенала» на дерби с «Тоттенхэмом»

Мхитарян – в стартовом составе «Арсенала» на дерби с «Тоттенхэмом»
10 февраля 2018 - 16:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Арсенала» на матч 27-го тура английской Премьер-лиги, который пройдет 10 февраля на стадионе «Уэмбли».

В стартовом составе «Арсенала» с первых минут на поле выйдет новичок команды полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян.

Другой новичок и друг Мхитаряна нападающий Пьер-Эмерик Обамейянг также вошел в стартовый состав. В заявку на матч не попал полузащитник Аарон Рэмси, который получил незначительное повреждение в преддверии матча.

«Арсенал» разгромил «Эвертон» в матче 26-го тура АПЛ со счетом 5:1. Мхитарян провел на поле 90 минут и оформил три голевых паса за одну игру. Он дважды ассистировал Аарону Рэмзи и один раз – Пьер-Эмерику Обамеянгу.Мхитарян признан лучшим игроком матча «Арсенал» - «Эвертон» по версии ресурса WhoScored, который присудил футболисту 9,9 очков.

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