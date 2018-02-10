Мхитарян – в стартовом составе «Арсенала» на дерби с «Тоттенхэмом»
10 февраля 2018 - 16:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Арсенала» на матч 27-го тура английской Премьер-лиги, который пройдет 10 февраля на стадионе «Уэмбли».
В стартовом составе «Арсенала» с первых минут на поле выйдет новичок команды полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян.
Другой новичок и друг Мхитаряна нападающий Пьер-Эмерик Обамейянг также вошел в стартовый состав. В заявку на матч не попал полузащитник Аарон Рэмси, который получил незначительное повреждение в преддверии матча.
«Арсенал» разгромил «Эвертон» в матче 26-го тура АПЛ со счетом 5:1. Мхитарян провел на поле 90 минут и оформил три голевых паса за одну игру. Он дважды ассистировал Аарону Рэмзи и один раз – Пьер-Эмерику Обамеянгу.Мхитарян признан лучшим игроком матча «Арсенал» - «Эвертон» по версии ресурса WhoScored, который присудил футболисту 9,9 очков.
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