Ким Чен Ын пригласил главу Южной Кореи посетить КНДР
10 февраля 2018 - 16:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в ближайшее время посетить Пхеньян. Об этом сообщил 10 февраля на брифинге для СМИ в Сеуле представитель администрации южнокорейского лидера.
По его словам, соответствующее устное послание Мун Чжэ Ину передала Ким Ё Чжон - сестра Ким Чен Ына, которая входит в состав высокопоставленной делегации КНДР - в ходе прошедших 10 февраля в Голубом доме переговоров, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.
«Специальный посланник Ким Ё Чжон передала Мун Чжэ Ину письмо, а также и устное приглашение от председателя Ким Чен Ына посетить Северную Корею в удобное для него время, добавив, что он хотел бы встретиться с президентом Муном в ближайшее возможное время», - сказал представитель администрации.
В ответ Мун Чжэ Ин пообещал посетить Пхеньян «после создания необходимых условий».
Делегация КНДР в составе 22 человек прибыла в Республику Корея 9 февраля. В частности, в нее входят председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) Ким Ён Нам и родная сестра лидера страны Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон. Их встреча с южнокорейским президентом длилась почти три часа.
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