Число жертв землетрясения на Тайване достигло 16: Около 280 человек пострадали

PanARMENIAN.Net - Число погибших в результате сильного землетрясения на Тайване 10 февраля возросло до 16 человек, пострадали еще 280, при этом после четырех дней поисков два человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Об этом говорится в сводках центра оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 278 пострадавших.

Последние данные приводятся по состоянию на субботу 20.00 по местному времени (16.00 по Еревану). Поисково-спасательная операция продолжается, в ней принимают участие военные, медики, спасатели, пожарные и полицейские, пишет РИА Новости.

Крупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло 6 февраля в 23.50 по местному времени у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. После этого китайский сейсмологический центр зарегистрировал еще как минимум пять афтершоков магнитудой более 4,5, а также два афтершока магнитудой 5,2. Тайваньские сейсмологи сообщили о сотне повторных толчков невысокой магнитуды.