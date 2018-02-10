Эрдоган: Курды сбили участвующий в операции в Сирии турецкий военный вертолет
10 февраля 2018 - 17:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Вертолет ВВС Турции потерпел 10 февраля крушение на юго-востоке страны на границе с Сирией. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле.
По его словам, боевая машина принимала участие в операции «Оливковая ветвь» в сирийском районе Африн и была сбита курдами.
«Ранее сегодня был сбит наш военный вертолет в провинции Хатай во время операции «Оливковая ветвь». Они заплатят за это сполна», - сказал Эрдоган, пишет ТАСС со ссылкой на газету Hurriyet.
О судьбе экипажа Эрдоган ничего не сказал.
Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции «Оливковая ветвь» против отрядов «Сил народной самообороны» (СНС, входят в состав вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии») и партии «Демократический союз» (ДС) в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.
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