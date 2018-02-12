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В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт

В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт
12 февраля 2018 - 10:40 AMT

PanARMENIAN.Net - 12 февраля, по положению на 10:00, на территории Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

12 февраля в отдельных областях, во второй половине дня 13 февраля, 14 февраля в большинстве регионов республики время от времени ожидаются осадки.

Труднопроходимы автодорога Сотк-Карвачар и перевал Варденяц.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех автомобилей.

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