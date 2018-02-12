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В МГ ОБСЕ выразили обеспокоенность по поводу жертв на линии соприкосновения в Карабахе

В МГ ОБСЕ выразили обеспокоенность по поводу жертв на линии соприкосновения в Карабахе
12 февраля 2018 - 10:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением по итогам встреч с президентами Армении и Азербайджана в ходе своего визита в регион.

Сопредседатели в своем заявлении, в частности, подчеркнули важность добросовестного выполнения всех обязательств, взятых сторонами в ходе состоявшегося в октябре 2017 года в Женеве саммита и предыдущих саммитов, в частности в Вене и Санкт-Петербурге.

Сопредседатели выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавних человеческих потерь на линии соприкосновения, призвали стороны предпринять дополнительные шаги для снижения уровня напряженности, как это было согласовано в Женеве, и соблюдать режим прекращения огня.

Сопредседатели также призвали стороны воздерживаться от подстрекательской риторики и провокационных действий. Они вновь заявили о своей решимости помочь сторонам найти мирное решение конфликта на основе основополагающих принципов Хельсинкского акта, включая принципы неприменения силы, территориальной целостности и права на самоопределение народов.

Сопредседатели приветствовали намерение сторон продолжить интенсивные переговоры с учетом нынешнего избирательного периода.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Игорь Попов (Российская Федерация), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (Соединенные Штаты Америки) – вместе с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 7 февраля в Баку и президентом Армении Сержем Саргсяном 9 февраля в Ереване.В столицах двух стран они также провели консультации с министрами иностранных дел. Сопредседатели 9-11 февраля посетили Нагорный Карабах, чтобы встретиться с властями и посетить ряд районов.

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