В числе жертв крушения самолета в РФ двое армян - пассажир и второй пилот
12 февраля 2018 - 11:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» Москва — Орск разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из Домодедово.
На борту самолета находился 71 человек: шесть членов экипажа и 65 пассажиров, все они погибли, пишет ТАСС.
В числе погибших были двое армян - второй пилот Сергей Гамбарян и пассажирка Варсик Севоян. Оба не являлись гражданами Армении.
Обломки самолета нашли в Раменском районе Московской области. Также были обнаружены несколько тел погибших.
В «Саратовских авиалиниях» сообщили, что нареканий к техническому состоянию Ан-148 не было. Там также отметили, что экипаж имел достаточный опыт.
Власти Саратовской области выплатят семьям жертв крушения самолета Ан-148 по миллиону рублей. Такую же сумму родным жертв выплатят власти Оренбургской и Ленинградской областей, пишет РИА Новости.
Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета. «В Армении потрясены этой трагедией. Мы искренне сопереживаем и разделяем горе тех, кто потерял своих родных, близких и друзей. Примите глубокие соболезнования от всего армянского народа и от меня лично», – говорится в телеграмме соболезнования президента.
Премьер-министр Армении Карен Карапетян направил телеграмму соболезнования своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву в связи с крушением самолета.
«С чувством глубокой скорби воспринял трагическую весть о крушении самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Московской области, унесшем жизни десятков людей. От имени Правительства Республики Армения и от себя лично выражаю глубокие соболезнования. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших в авиакатастрофе»,- говорится в телеграмме премьера.
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