Фигуристка Медведева установила мировой рекорд на Олимпиаде
12 февраля 2018 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Российская фигуристка армянского происхождения Евгения Медведева (Бабасян) с мировым рекордом заняла первое место в короткой программе в рамках командного олимпийского турнира в южнокорейском Пхёнчхане.
Она набрала 81,06 балла и обновила собственное мировое достижение, установленное на командном чемпионате мира 2017 года в Токио (80,85). Кроме того, 18-летней россиянке, для которой нынешняя Олимпиада первая в карьере, принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (160,46) и по сумме двух программ (241,31).
Второе место в короткой программе командного турнира заняла итальянка Каролина Костнер (75,10), третье - канадка Кэйтлин Осмонд (71,38), пишет ТАСС.
Медведева дебютировала во взрослом катании в 2015 году, она является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017). Кроме того, россиянка дважды побеждала в финалах Гран-при. По итогам сезона-2017/18 Медведева квалифицировалась в финал Гран-при, однако не смогла принять в нем участие из-за травмы.
Результат Медведевой позволил команде олимпийских атлетов из России занять второе место по итогам коротких программ и продолжить борьбу за медали. В произвольную программу квалифицировались пять команд: Канады (35 очков), олимпийских атлетов из России (31), США (29), Японии (26), Италии (26).
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