Боксер Артур Абрахам думает о завершении карьеры

PanARMENIAN.Net - Многократный чемпион мира по профессиональному боксу Артур Абрахам уже думает о завершении карьеры профессионального боксера. Об этом сам спортсмен рассказал по приезде в Ереван.

«Мне кажется, после двух-трех боев я тоже завершу активную карьеру. Но из спорта не уйду. Возможно, стану менеджером в боксе, займусь своими лиными делами», - сказал он, сообщает пресс-служба НОКА.

Именитый боксер присутствовал на финальных поединках молодежного чемпионат Армении по боксу.

«Довольно долгое время меня не было на ринге. Я взял паузу и отдыхал. Очень скоро начну готовиться к следующему поединку, который состоится 28 апреля, но соперник пока неизвестен»,- заявил Абрахам.

Артур Абрахам (Аветик Абрамян) родился в Армении, выступает под флагом Германии. Стал чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBO, отобрав в августе 2012 года чемпионский пояс у Роберта Штиглица. 23 марта 2013 года «Король Артур» не смог защитить свой титул в бою с тем же Штиглицем.

Однако в марте 2014 года Абрахам вернул себе чемпионский пояс, победив Штиглица в матче-реванше, а затем защитил его в поединках с черногорцем Николой Сьеклочей, Полом Смитом и Мартином Мюрреем.