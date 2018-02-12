Известен соперник Левона Ароняна в стартовом туре турнира шахматных претендентов
12 февраля 2018 - 11:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Состоялась жеребьевка турнира шахматных претендентов, который пройдет в Берлине с 10 по 28 марта.
В стартовом туре армянский гроссмейстер Левон Аронян белыми встретится с представителем Китая Дин Лижэнем.
Остальные пары первого тура: Владимир Крамник (Россия) – Александр Грищук (Россия), Сергей Карякин (Россия) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан), Фабиано Каруана (США) – Уэсли Со (США), сообщает пресс-служба НОКА.
Победитель турнира претендентов встретится с Магнусом Карлсеном в матче за звание чемпиона мира, который пройдет в Лондоне с 9 по 28 ноября.
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После восьми туров Аронян с 6 очками занимает 11-е место. Мкртчян с 4 очками находится на 121-й позиции
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Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
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