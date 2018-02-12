Азербайджанская оппозиция бойкотирует выборы президента в стране
12 февраля 2018 - 12:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджанская оппозиционная партия «Мусават» не намерена участвовать во внеочередных выборах президента, намеченных на апрель. Об этом сообщила сама партия.
«Мусават» стала третьей партией, объявившей о бойкоте выборов. Ранее с такими заявлениями выступили две другие оппозиционные политические силы - Национальный совет демократических сил и Партия народного фронта Азербайджана, пишет Deutsche Welle.
Очередные президентские выборы должны были состоятся 17 октября 2018 года. Однако дейстующий глава государства Ильхам Алиев неожиданно назначил внеочередные выборы на 11 апреля. Помощник президента Али Гасанов сообщил, что перенос связан с проведением в стране мероприятий, приуроченных к 100-летию создания Республики.
Ильхам Алиев, который правит страной почти 15 лет, будет избираться президентом уже в четвертый раз. Это стало возможным благодаря изменениям, внесенным в конституцию в 2009 году и позволяющим ему избираться неограниченное количество раз. В 2016 году в Азербайджане прошел референдум об изменении конституции, согласно которому президентский срок был продлен с пяти до семи лет. Правозащитники резко критикуют эти конституционные поправки.
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