Юные армянские бадминтонисты примут участие в ЧЕ

PanARMENIAN.Net - Армянские бадминтонисты с 16 по 18 февраля в Казани примут участие в чемпионате Европы до 15 лет.

Под руководством старшего тренера Элеоноры Месропян в России выступят Гаяне Мамаджанян и Светлана Бояджян. Девушки будут состязаться в одиночных и парных разрядах.

Исполнительный директор Федерации бадминтона Армении, тренер Грачья Погосян сказал, что уже известно, кто будет первыми соперниками девушками, и сейчас изучаются их матчи. По словам Погосяна, армянские бадминтонистки находятся в хорошей спортивной форме и готовы к чемпионату Европы, передает пресс-служба НОКА.

Исполнительный директор федерации также заявил, что ведущая бадминтонистка Лилит Погосян продолжает тренироваться и играть в Дании.

13 февраля Лилит стартует на международном турнире в Дании.