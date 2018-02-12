Юные армянские бадминтонисты примут участие в ЧЕ
12 февраля 2018 - 12:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянские бадминтонисты с 16 по 18 февраля в Казани примут участие в чемпионате Европы до 15 лет.
Под руководством старшего тренера Элеоноры Месропян в России выступят Гаяне Мамаджанян и Светлана Бояджян. Девушки будут состязаться в одиночных и парных разрядах.
Исполнительный директор Федерации бадминтона Армении, тренер Грачья Погосян сказал, что уже известно, кто будет первыми соперниками девушками, и сейчас изучаются их матчи. По словам Погосяна, армянские бадминтонистки находятся в хорошей спортивной форме и готовы к чемпионату Европы, передает пресс-служба НОКА.
Исполнительный директор федерации также заявил, что ведущая бадминтонистка Лилит Погосян продолжает тренироваться и играть в Дании.
13 февраля Лилит стартует на международном турнире в Дании.
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Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
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