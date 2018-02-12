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Лондонский аэропорт закрыли из-за бомбы времен Второй мировой

Лондонский аэропорт закрыли из-за бомбы времен Второй мировой
12 февраля 2018 - 12:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Аэропорт Лондон-Сити временно закрыт в связи с работами по извлечению из Темзы снаряда времен Второй мировой войны. Об этом в ночь на 12 февраля сообщается в Twitter воздушной гавани.

Полиция оцепила зону радиусом 214 метров вокруг найденной бомбы, из-за чего пришлось остановить работу аэропорта. Все входящие и исходящие рейсы отложены на время проведения операции. Пассажирам рекомендуют не выезжать в аэропорт до новых сообщений, пишет Deutsche Welle.

Лондонская полиция отмечает, что снаряд был обнаружен утром 11 февраля в районе доков имени короля Георга V во время плановых работ в воздушной гавани. В операции по извлечению бомбы принимает участие королевский военно-морской флот Великобритании.

Лондон-Сити - пятый по размеру международный аэропорт британской столицы. Он обслуживает преимущественно деловые районы города.

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Deutsche Welle: Аэропорт Лондон-Сити закрыт из-за бомбы времен Второй мировой
Deutsche Welle: Аэропорт Лондон-Сити закрыт из-за бомбы времен Второй мировой
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