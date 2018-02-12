Лондонский аэропорт закрыли из-за бомбы времен Второй мировой
12 февраля 2018 - 12:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Аэропорт Лондон-Сити временно закрыт в связи с работами по извлечению из Темзы снаряда времен Второй мировой войны. Об этом в ночь на 12 февраля сообщается в Twitter воздушной гавани.
Полиция оцепила зону радиусом 214 метров вокруг найденной бомбы, из-за чего пришлось остановить работу аэропорта. Все входящие и исходящие рейсы отложены на время проведения операции. Пассажирам рекомендуют не выезжать в аэропорт до новых сообщений, пишет Deutsche Welle.
Лондонская полиция отмечает, что снаряд был обнаружен утром 11 февраля в районе доков имени короля Георга V во время плановых работ в воздушной гавани. В операции по извлечению бомбы принимает участие королевский военно-морской флот Великобритании.
Лондон-Сити - пятый по размеру международный аэропорт британской столицы. Он обслуживает преимущественно деловые районы города.
Самое значимое
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
Последние новости
Минобороны Армении опровергает слухи азербайджанских СМИ о попытке диверсии Лишь в представлении азербайджанцев армянские диверсанты на «УАЗ»-е с белыми номерами могли бы пойти на диверсию
Президент Армении: Пока в Баку будут бредить о захвате Еревана, проблему Карабаха не решить По его словам, пока в Азербайджане не откажутся от этого подхода, «продолжат бредить о захвате Еревана или Зангезура, мы не можем иметь надежд, что проблема может быть решена»
Гильдия сценаристов США назвала самые интересные фильмы 2017 года «Прочь» рассказывает о знакомстве чернокожего фотографа с богатыми родителями его белой девушки
В РПА «есть желание» выдвинуть Сержа Саргсяна на пост премьера Армении По его словам, премьер-министром не становятся просьбами или претензиями. Багдасарян отметил, что он лично готов предложить на этот пост кандидатуру Саргсяна