Лондонский аэропорт закрыли из-за бомбы времен Второй мировой

PanARMENIAN.Net - Аэропорт Лондон-Сити временно закрыт в связи с работами по извлечению из Темзы снаряда времен Второй мировой войны. Об этом в ночь на 12 февраля сообщается в Twitter воздушной гавани.

Полиция оцепила зону радиусом 214 метров вокруг найденной бомбы, из-за чего пришлось остановить работу аэропорта. Все входящие и исходящие рейсы отложены на время проведения операции. Пассажирам рекомендуют не выезжать в аэропорт до новых сообщений, пишет Deutsche Welle.

Лондонская полиция отмечает, что снаряд был обнаружен утром 11 февраля в районе доков имени короля Георга V во время плановых работ в воздушной гавани. В операции по извлечению бомбы принимает участие королевский военно-морской флот Великобритании.

Лондон-Сити - пятый по размеру международный аэропорт британской столицы. Он обслуживает преимущественно деловые районы города.