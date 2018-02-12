Президент Болгарии в Ереване почтил память жертв Геноцида армян
12 февраля 2018 - 13:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Прибывший в Армению с государственным визитом президент Республики Болгария Румен Радев утром 12 февраля посетил мемориальный комплекс «Цицернакаберд» в Ереване, где воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян.
Радев возложил венок к мемориалу и цветы к вечному огню. Он также посадил ель в Аллее памяти мемориального комплекса, побывал в Музее-институте Геноцида армян.
Президента Болгарии сопровождали министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, мэр Еревана Тарон Маргарян и другие.
Народное собрание Болгарии на заседании 24 апреля 2015 года приняло резолюцию о признании «массового истребления» армян в Османской империи в период 1915-1922 годов. В соответствии с резолюцией 24 апреля объявлено в Болгарии Днем памяти жертв массового истребления армян в Османской империи.
В первоначальном предложении партии «Атака» предлагалось осудить Геноцид армянского населения, однако в ходе дебатов от этой формулировки было решено отказаться. Такое решение объясняется большим количеством болгар турецкого происхождения в стране.
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