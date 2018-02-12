США заявили о готовности к переговорам с КНДР

PanARMENIAN.Net - Вашингтон готов вести переговоры с Пхеньяном. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс на борту самолета Air Force Two, возвращаясь с открытия зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане.

США и их союзники не прекратят требовать от режима главы КНДР Ким Чен Ына платить по счетам до тех пор, пока тот не предпримет очевидных шагов по денуклеаризации, пишет Deutsche Welle со ссылкой на The Washington Post.

Однако, не отказываясь от давления, администрация президента США Дональда Трампа готова к разговору с Пхеньяном.

«Суть в том, что давление будет сохраняться, пока они (руководство КНДР - ред.) не предпримут действий, которые альянс (США и Южной Кореи - ред.) сочтет важными шагами к денклеаризации», - заявил Пенс. По его словам, политика максимального давления будет продолжаться и усиливаться. «Но если вы хотите говорить, то поговорим», - обратился Пенс к режиму в Пхеньяне.

Вместе с тем он сообщил о договоренности с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином о том, что санкции против Пхеньяна не должны быть смягчены только потому, что тот проявит готовность к диалогу.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в ближайшее время посетить Пхеньян.Соответствующее устное послание Мун Чжэ Ину передала Ким Ё Чжон - сестра Ким Чен Ына, которая входит в состав высокопоставленной делегации КНДР - в ходе прошедших 10 февраля в Голубом доме переговоров.В ответ Мун Чжэ Ин пообещал посетить Пхеньян «после создания необходимых условий».