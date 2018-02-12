В РПА «есть желание» выдвинуть Сержа Саргсяна на пост премьера Армении

PanARMENIAN.Net - Правящяя Республиканская партия Армении (РПА) хочет выдвинуть президента РА Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны. Об этом заявил 12 февраля на брифинге в парламенте руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян.

По его словам, премьер-министром не становятся просьбами или претензиями, пишет Aysor.am.

«Мы пока этот вопрос не обсуждали. Когда организуем обсуждения, любой член РПА обязан будет подчиниться решению политической силы. Когда обсуждения завершаться, мы примем решение и обратимся к этому вопросу. Действительно, подобное желание есть, это довольно серьезный вопрос, поскольку приближается время», - отметил Багдасарян.

При этом он посоветовал не спешить и не делать выводов, напомнив, что сейчас они готовятся к выборам президента Армении и в повестке именно этот вопрос, после чего начнется обсуждение кандидатуры премьер-министра.

На вопрос, кого собирается выдвинуть на этот пост Ваграм Багдасарян, он ответил: «Прошу не задавать мне подобных провокационных вопросов. Я знаю, кого хочу видеть на этом посту и кого должен выдвинуть. Когда придет время, узнаете».

В апреле 2018 года завершится срок президентства Сержа Саргсяна, и окончательно вступят в силу изменения, внесенные в Конституцию Армении по итогам референдума 2015 года. Республика совершит полный переход к парламентской модели правления, в рамках которой расширяются полномочия премьер-министра. В данном контексте активно обсуждается вопрос о раскладе политических сил и кандидатах на пост главы правительства и президента РА.