Гильдия сценаристов США назвала самые интересные фильмы 2017 года
12 февраля 2018 - 14:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Гильдия сценаристов США объявила лауреатов ежегодной кинопремии WGA Awards. Приз за лучший сценарий достался хоррору «Прочь» Джордана Пила.
«Прочь» рассказывает о знакомстве чернокожего фотографа с богатыми родителями его белой девушки. Визит превращается в борьбу за выживание, когда выясняется, что представители «высшего общества» — закоренелые расисты. Хоррор стал самой популярной лентой 2017 года по версии Rotten Tomatoes.
Премию за лучший адаптированный сценарий вручили фильму «Зови меня своим именем», пишет Lenta.ru.
Драма о гомосексуальной любви семнадцатилетнего итальянца Элио и молодого американского ученого Оливера основана на одноименном романе Андре Асимана 2007 года. В декабре кинокритики Лос-Анджелеса признали «Зови меня своим именем» лучшей картиной 2017 года.
23 января обе картины были номинированы на «Оскар» в главной категории.
Сценаристы также отметили «Рассказ служанки», победивший в номинации «Лучший сценарий драматического сериала», и «Вице-президент», которому присудили премию в категории «Лучший комедийный сериал». Фаворитом среди анимационных лент стал эпизод Time's Arrow из четвертого сезона «Коня БоДжека».
Самое значимое
Согласно источнику, в фильме также появилась жена Мугаляна Изабель Ризачер Мугалян, которая также была в поезде в тот день
Премию в номинации «Дебют года» получила 21-летняя канадская исполнительница Алессия Кара
По ее словам, зрители смогут увидеть серии последнего сезона сериала уже в апреле 2019 года
Как объявил телеканал HBO, занимающийся производством сериала, восьмой сезон будет состоять из шести эпизодов. Точная дата премьеры пока не разглашается
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