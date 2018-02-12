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Гильдия сценаристов США назвала самые интересные фильмы 2017 года

Гильдия сценаристов США назвала самые интересные фильмы 2017 года
12 февраля 2018 - 14:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Гильдия сценаристов США объявила лауреатов ежегодной кинопремии WGA Awards. Приз за лучший сценарий достался хоррору «Прочь» Джордана Пила.

«Прочь» рассказывает о знакомстве чернокожего фотографа с богатыми родителями его белой девушки. Визит превращается в борьбу за выживание, когда выясняется, что представители «высшего общества» — закоренелые расисты. Хоррор стал самой популярной лентой 2017 года по версии Rotten Tomatoes.

Премию за лучший адаптированный сценарий вручили фильму «Зови меня своим именем», пишет Lenta.ru.

Драма о гомосексуальной любви семнадцатилетнего итальянца Элио и молодого американского ученого Оливера основана на одноименном романе Андре Асимана 2007 года. В декабре кинокритики Лос-Анджелеса признали «Зови меня своим именем» лучшей картиной 2017 года.

23 января обе картины были номинированы на «Оскар» в главной категории.

Сценаристы также отметили «Рассказ служанки», победивший в номинации «Лучший сценарий драматического сериала», и «Вице-президент», которому присудили премию в категории «Лучший комедийный сериал». Фаворитом среди анимационных лент стал эпизод Time's Arrow из четвертого сезона «Коня БоДжека».

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Lenta.ru: Сценаристы назвали самые интересные фильмы 2017 года
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