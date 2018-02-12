Президент Армении: Пока в Баку будут бредить о захвате Еревана, проблему Карабаха не решить

PanARMENIAN.Net - Пока в Азербайджане продолжат бредить о захвате Еревана или Зангезура, надежд на то, что карабахская проблема может быть решена, нет. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян на брифинге после переговоров с президентом Болгарии в Ереване.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 февраля в очередной раз выступил с угрозами в адрес Армении и армянского народа. Это произошло на VI съезде партии «Ени Азербайджан», где Алиев заявил, что «Ереван и Зангезур - это азербайджанские исторические земли». «Это должно стать направлением нашей будущей деятельности, как и сейчас мы работаем в этом направлении. Нашими историческими землями являются Ереванское ханство, Зангезур-Гейча», - сказал Алиев.

«Не верю, что в Азербайджане вдруг появилось желание решить карабахскую проблему. Азербайджан упустил множество возможностей мирного решения конфликта. К сожалению, их действия привели к тому, что можем говорить об упущенных возможностях. Вне зависимости от того, намечаются в Азербайджане президентские или парламентские выборы, внеочередные или очередные, проблема Нагорного Карабаха может быть решена лишь в одном случае, а именно, если Азербайджан откажется от своей максималистской позиции, нереалистичных ожиданий в отношении результатов переговоров», - заявил президент Армении, пишет Aysor.am.

По его словам, пока в Азербайджане не откажутся от этого подхода, «продолжат бредить о захвате Еревана или Зангезура, мы не можем иметь надежд, что проблема может быть решена».

Саргсяна отметил, что об истинных причинах внеочередных выборов в Азербайджане знает руководитель этой страны, еще несколько человек, «и не нам это комментировать».

«Я неоднократно заявлял, что Армения готова интенсифицировать переговоры в рамках предложений Минской группы ОБСЕ, снизить напряженность, достичь решения проблемы. Но наши слова пока остаются лишь желанием», - отметил президент Армении.

Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состоятся 17 октября 2018 года. Однако Ильхам Алиев неожиданно назначил внеочередные выборы на 11 апреля.