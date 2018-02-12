// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

«Культура»: Маленькая Армения подарила миру огромное количество талантов

«Культура»: Маленькая Армения подарила миру огромное количество талантов
12 февраля 2018 - 18:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Маленькое государство Армения подарило миру огромное количество талантов. Об этом говорится в посвященном Армении и Еревану выпуске программы «Пешком» на телеканале «Россия - Культура».

Автор и ведущий программы Михаил Жебрак в выпуске под названием «Ереван творческий» в течение 26 минут о древней истории Еревана, его архитектуре, памятниках, музеях.

«Маленькое государство Армения подарило миру огромное количество талантов. Нам всем известны армянские художники, артисты, музыканты. В Москве работал архитектор Алабян, рисовал вождей Налбандян. Смешил людей клоун Енгибаров. Кино снимал Кеосаян. В кино снимался Мкртчан. Музыку сочиняли композиторы Бабаджанян и Хачатурян, а памятник последнему создал скульптор Франгулян»,- рассказывает автор программы.

«Экскурсию «Великие армяне» можно провести не только в Москве, но и в Париже, Тбилиси, Сан- Франциско. Мы же отправляемся к истокам, в Ереван - столицу Армении, чтобы поговорить о творцах, живших там»,- говорится в описании к видео.

 Самое значимое
В календаре Франции появится день поминовения жертв Геноцида армянВ календаре Франции появится день поминовения жертв Геноцида армян
На традиционном ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции присутствовали депутат турецкого меджлиса Каро Пайлан, мэр Парижа Анн Идальго
Армянский рабочий сунул руку в расплавленный металл и не обжегсяАрмянский рабочий сунул руку в расплавленный металл и не обжегся
Видео снято на литейном производстве в Армении, на нем видно, как мужчина несколько раз шлепает ладонью по струе жидкого металла, которая стекает по желобу
Самвел Карапетян - в тройке «Королей российской недвижимости»: За год он заработал $650 млнСамвел Карапетян - в тройке «Королей российской недвижимости»: За год он заработал $650 млн
В топ-3 рейтинга вошел президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
ВС Азербайджана предприняли попытку диверсии в Карабахе и понесли потериВС Азербайджана предприняли попытку диверсии в Карабахе и понесли потери
В результате превентивных действий карабахской стороны азербайджанские спецназовцы были отброшены на исходные позиции
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Бакинец, затравленный за «любовь к армянам»: Я осознавал, какие будут последствия
Лапшин: Очень скоро приеду в Армению
Ким Кардашьян - в топ-5 самых популярных персон 2017 года
Российские деловые туристы чаще проводили корпоративные мероприятия в Армении в 2017 году
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Архив за 12 февраля 2018
Другие новости раздела
 Последние новости
ЧЕ по тяжелой атлетике пройдет в Румынии IWF и федерация Румынии пришли к соглашению, и соревнование вместо Албании пройдет в столице Румынии. Сроки не изменились - с 26 марта по 1 апреля
Иранка притворилась мужчиной ради похода на футбольный матч Иранки из движения «Белые платки» начали бороться за отмену запрета еще в 2005 году
Оба «черных ящика» разбившегося Ан-148 найдены Самописцы имеют сильные повреждения, но, по предварительным данным, пригодны для расшифровки. В настоящее время их доставляют в лабораторию
Саакашвили задержали в киевском ресторане (видео) 5 февраля суд в Киеве отклонил апелляцию Михаила Саакашвили на отказ Государственной миграционной службы предоставить ему политическое убежище в Украине