«Культура»: Маленькая Армения подарила миру огромное количество талантов
12 февраля 2018 - 18:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Маленькое государство Армения подарило миру огромное количество талантов. Об этом говорится в посвященном Армении и Еревану выпуске программы «Пешком» на телеканале «Россия - Культура».
Автор и ведущий программы Михаил Жебрак в выпуске под названием «Ереван творческий» в течение 26 минут о древней истории Еревана, его архитектуре, памятниках, музеях.
«Маленькое государство Армения подарило миру огромное количество талантов. Нам всем известны армянские художники, артисты, музыканты. В Москве работал архитектор Алабян, рисовал вождей Налбандян. Смешил людей клоун Енгибаров. Кино снимал Кеосаян. В кино снимался Мкртчан. Музыку сочиняли композиторы Бабаджанян и Хачатурян, а памятник последнему создал скульптор Франгулян»,- рассказывает автор программы.
«Экскурсию «Великие армяне» можно провести не только в Москве, но и в Париже, Тбилиси, Сан- Франциско. Мы же отправляемся к истокам, в Ереван - столицу Армении, чтобы поговорить о творцах, живших там»,- говорится в описании к видео.
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