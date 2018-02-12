«Культура»: Маленькая Армения подарила миру огромное количество талантов

PanARMENIAN.Net - Маленькое государство Армения подарило миру огромное количество талантов. Об этом говорится в посвященном Армении и Еревану выпуске программы «Пешком» на телеканале «Россия - Культура».

Автор и ведущий программы Михаил Жебрак в выпуске под названием «Ереван творческий» в течение 26 минут о древней истории Еревана, его архитектуре, памятниках, музеях.

«Маленькое государство Армения подарило миру огромное количество талантов. Нам всем известны армянские художники, артисты, музыканты. В Москве работал архитектор Алабян, рисовал вождей Налбандян. Смешил людей клоун Енгибаров. Кино снимал Кеосаян. В кино снимался Мкртчан. Музыку сочиняли композиторы Бабаджанян и Хачатурян, а памятник последнему создал скульптор Франгулян»,- рассказывает автор программы.

«Экскурсию «Великие армяне» можно провести не только в Москве, но и в Париже, Тбилиси, Сан- Франциско. Мы же отправляемся к истокам, в Ереван - столицу Армении, чтобы поговорить о творцах, живших там»,- говорится в описании к видео.