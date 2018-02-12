Саакашвили задержали в киевском ресторане

PanARMENIAN.Net - Украинские спецслужбы задержали лидера партии «Движение новых сил», бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Видео его задержания опубликовал соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе в Facebook.

Саакашвили задержан в одном из ресторанов в столице Украины, пишет «Настоящее время».

5 февраля суд в Киеве отклонил апелляцию Михаила Саакашвили на отказ Государственной миграционной службы предоставить ему политическое убежище в Украине. По словам адвокатов, теперь его могут экстрадировать в Грузию. Защита заявила о намерении обжаловать решение в Конституционном суде.

5 января Тбилисский городской суд признал виновным Саакашвили по делу о злостном превышении полномочий на посту президента Грузии и приговорил его к трем годам тюрьмы.

3 января 2018 года суд в Киеве отказался признавать политика беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины.