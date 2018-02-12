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Оба «черных ящика» разбившегося Ан-148 найдены

Оба «черных ящика» разбившегося Ан-148 найдены
12 февраля 2018 - 18:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Два «черных ящика» обнаружены на месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье. Эти данные подтвердили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

«На месте обнаружен и речевой, и параметрический самописцы», - сообщили в МАК, пишет ТАСС.

Самописцы имеют сильные повреждения, но, по предварительным данным, пригодны для расшифровки. В настоящее время их доставляют в лабораторию.

«Вскрытие ящиков произойдет сразу после того, как их доставят в лабораторию. Их состояние и пригодность для расшифровки можно будет оценить уже вечером», - добавили в комиссии.

Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Самолет летел из Москвы в Орск (Оренбургская область). На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа — все погибли. В их числе - двое армян.

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Tass.ru: В Подмосковье обнаружены оба "черных ящика" разбившегося Ан-148
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