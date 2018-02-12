// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

ЧЕ по тяжелой атлетике пройдет в Румынии

ЧЕ по тяжелой атлетике пройдет в Румынии
12 февраля 2018 - 19:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) сообщает, что в 2018 году чемпионат Европы состоится в Бухаресте.

В сообщении говорится, что IWF и федерация Румынии пришли к соглашению, и соревнование вместо Албании пройдет в столице Румынии. Сроки не изменились - с 26 марта по 1 апреля, сообщает пресс-служба НОКА.

Ранее сообщалось, что Федерация тяжелой атлетики Албании не может организовать соревнование в запланированные сроки, поскольку исполнительный комитет подал в отставку по причине допингового скандала.

 Самое значимое
Аронян всего на пол-очка отстает от лидеров Tradewise Chess FestivalАронян всего на пол-очка отстает от лидеров Tradewise Chess Festival
После восьми туров Аронян с 6 очками занимает 11-е место. Мкртчян с 4 очками находится на 121-й позиции
Китайский клуб хочет купить РоналдуКитайский клуб хочет купить Роналду
В команде намерены воспользоваться шансом приобрести 32-летнего португальца, который недоволен своим положением в «Реале»
Армянские пловцы завершили 2017 год новыми рекордамиАрмянские пловцы завершили 2017 год новыми рекордами
Артур Барсегян на дистанции 50 м дельфином с результатом 0.25.19 установил новый рекорд Армении, а на дистанции 100 метров вольным стилем обновил свой собственный рекорд
Аронян готовится к международному чемпионату по шахматам им. короля Салмана в Эр-РиядеАронян готовится к международному чемпионату по шахматам им. короля Салмана в Эр-Рияде
Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Мхитарян - 17-й в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков АПЛ
Мхитарян в составе «Манчестер Юнайтед» отправился на матч с «Лестером»
СМИ: Роналду готов покинуть «Реал» не более чем за €100 млн
Элина Даниелян - в десятке сильнейших на ЧМ по быстрым шахматам: Аронян - в тридцатке
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Архив за 12 февраля 2018
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Иранка притворилась мужчиной ради похода на футбольный матч Иранки из движения «Белые платки» начали бороться за отмену запрета еще в 2005 году
Оба «черных ящика» разбившегося Ан-148 найдены Самописцы имеют сильные повреждения, но, по предварительным данным, пригодны для расшифровки. В настоящее время их доставляют в лабораторию
Саакашвили задержали в киевском ресторане (видео) 5 февраля суд в Киеве отклонил апелляцию Михаила Саакашвили на отказ Государственной миграционной службы предоставить ему политическое убежище в Украине
«Культура»: Маленькая Армения подарила миру огромное количество талантов Автор и ведущий программы Михаил Жебрак в выпуске под названием «Ереван творческий» в течение 26 минут о древней истории Еревана, его архитектуре, памятниках, музеях