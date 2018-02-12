ЧЕ по тяжелой атлетике пройдет в Румынии

PanARMENIAN.Net - Официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) сообщает, что в 2018 году чемпионат Европы состоится в Бухаресте.

В сообщении говорится, что IWF и федерация Румынии пришли к соглашению, и соревнование вместо Албании пройдет в столице Румынии. Сроки не изменились - с 26 марта по 1 апреля, сообщает пресс-служба НОКА.

Ранее сообщалось, что Федерация тяжелой атлетики Албании не может организовать соревнование в запланированные сроки, поскольку исполнительный комитет подал в отставку по причине допингового скандала.