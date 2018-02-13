Грузия отправляла в Польшу запрос на экстрадицию Саакашвили в 2017 году

PanARMENIAN.Net - Грузинская прокуратура в 2017 году уже отправляла в Польшу запрос об экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявила министр юстиции Тея Цулукиани.

«В прошлом году господин Саакашвили был в гостях в Польше, и в то время грузинская сторона обратилась и к этой стране с просьбой об экстрадиции», — сказала Цулукиани в эфире грузинского Первого канала.

По ее словам, «Грузия не снимала и не снимет запрос Украине об экстрадиции Михаила Саакашвили». Цулукиани рассказала, что у Киева было два выбора: экстрадировать Саакашвили на родину или депортировать в Польшу, пишет РИА Новости.

«Украина выбрала второй вариант», — добавила она

«Запрос об экстрадиции в Польшу направлен и там действуют те же правила. Это свежие новости, следовательно, мы не можем потребовать у Польши срочно отреагировать. В Европейских странах существует одна и та же процедура. Мы являемся членами одной и той же европейской конвенции по экстрадиции. Речь идет о нескольких судебных инстанциях, что требует времени. Если эти процедуры начнутся в Польше, мы можем говорить о каких-либо результатах», — заявила министр.

Саакашвили 12 февраля был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили проводят митинг у здания администрации президента страны. Ранее между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.