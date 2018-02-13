Грузия отправляла в Польшу запрос на экстрадицию Саакашвили в 2017 году
13 февраля 2018 - 11:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Грузинская прокуратура в 2017 году уже отправляла в Польшу запрос об экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявила министр юстиции Тея Цулукиани.
«В прошлом году господин Саакашвили был в гостях в Польше, и в то время грузинская сторона обратилась и к этой стране с просьбой об экстрадиции», — сказала Цулукиани в эфире грузинского Первого канала.
По ее словам, «Грузия не снимала и не снимет запрос Украине об экстрадиции Михаила Саакашвили». Цулукиани рассказала, что у Киева было два выбора: экстрадировать Саакашвили на родину или депортировать в Польшу, пишет РИА Новости.
«Украина выбрала второй вариант», — добавила она
«Запрос об экстрадиции в Польшу направлен и там действуют те же правила. Это свежие новости, следовательно, мы не можем потребовать у Польши срочно отреагировать. В Европейских странах существует одна и та же процедура. Мы являемся членами одной и той же европейской конвенции по экстрадиции. Речь идет о нескольких судебных инстанциях, что требует времени. Если эти процедуры начнутся в Польше, мы можем говорить о каких-либо результатах», — заявила министр.
Саакашвили 12 февраля был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили проводят митинг у здания администрации президента страны. Ранее между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.
Самое значимое
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
Последние новости
Forbes Woman: 5 признаков, что вы не в Москве, а в Ереване В статье рекомендуется побывать на Каскаде и сходить в Матенадаран, а также сходить на джазовый концерт
Instagram будет уведомлять пользователей, если кто-то сделает скриншот их «Историй» Эти сведения можно будет увидеть в списке людей, посмотревших публикацию, — если один из них сделает снимок экрана, то возле имени такого человека отобразится специальный значок
Армянские шахматисты примут участие в мужском индивидуальном ЧЕ в Батуми В турнире по предварительным данным примут участие 280 шахматистов из 31 страны
На Олимпиаде в Пхенчхане выявлен первый случай применения допинга Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил об отстранении от соревнований японского шорт-трекиста Кэя Сайто