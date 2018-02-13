На месте крушения самолета в РФ найдены более 1400 фрагментов тел

PanARMENIAN.Net - Более 1400 фрагментов тел погибших и около 500 обломков воздушного судна обнаружено на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщает МЧС России по Московской области.

«По состоянию на 8 часов утра 13 февраля обнаружено более 1400 фрагментов тел погибших и около 500 фрагментов воздушного судна, обследовано 30 га территории», - говорится в сообщении, пишет «Интерфакс».

По данным спасательных служб, 13 февраля запланирован подъем обломков самолета, находящихся в воронке. Он будет осуществляться при помощи автокрана и кранов-манипуляторов.

В настоящее время на месте происшествия находятся 981 человек и 191 единицы техники. В резерве находятся 1035 человек и 182 единицы техники.

Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, выполнявший рейс № 703 Домодедово - Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту находился 71 человек. Все погибли.