На месте крушения самолета в РФ найдены более 1400 фрагментов тел
13 февраля 2018 - 11:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Более 1400 фрагментов тел погибших и около 500 обломков воздушного судна обнаружено на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщает МЧС России по Московской области.
«По состоянию на 8 часов утра 13 февраля обнаружено более 1400 фрагментов тел погибших и около 500 фрагментов воздушного судна, обследовано 30 га территории», - говорится в сообщении, пишет «Интерфакс».
По данным спасательных служб, 13 февраля запланирован подъем обломков самолета, находящихся в воронке. Он будет осуществляться при помощи автокрана и кранов-манипуляторов.
В настоящее время на месте происшествия находятся 981 человек и 191 единицы техники. В резерве находятся 1035 человек и 182 единицы техники.
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, выполнявший рейс № 703 Домодедово - Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту находился 71 человек. Все погибли.
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