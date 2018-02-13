7 армян номинированы на премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения РФ
13 февраля 2018 - 12:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) РФ объявила номинантов VI Премии по итогам 2017 эфирного года.
В лонг-лист из 23-х номинантов вошли 7 армянских имен и фамилий. Так, в номинации «Лучший телевизионный фильм» представлен фильм телеканала НТВ «Беглец», одним из продюсеров которого является Рафаел Минасбекян.
Продюсерами еще одного фильма, представленного в этой номинации, - «Бывших не бывает» Первого канала - являются сразу трое армян - Рубен Дишдишян, Сергей Даниелян, Арам Мовсесян.
В номинации «Лучший комедийный сериал» представлены сериалы телеканала СТС «Ивановы-Ивановы» и «Отель Элеон», одним из генеральных продюсеров которых является Эдуард Илоян.
В номинации «Лучший телевизионный анимационный сериал» представлен выходящий на СТС мультфильм «Фиксики», одним из режиссеров которого являетсяАрсен Хачатурян.
Имя Рубен Дишдишяна встречается в еще одной номинации: он является одним из продюсеров фильма «Аритмия», представленного в категории «Лучший полнометражный художественный фильм».
Кроме того, Марианна Тер-Аракелян представлена в номинации «Лучшая работа художника по гриму» за фильм «Хождение по мукам».
ПремияАПКиТ - единственный в России профессиональный приз, присуждаемый кино- и телепроектам на основании экспертной оценки продюсеров, а также отмечающий представителей индустрии, чья работа внесла значительный вклад в отечественный кинематограф и его развитие. Вручается ежегодно, начиная с 2013 года. Церемония VI Премии АПКиТ состоится 15 марта в банкетном зале «МИР».
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