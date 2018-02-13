Азербайджанцы не приедут в Ереван на чемпионат Европы по фехтованию

PanARMENIAN.Net - С 15 по 19 апреля в Ереване состоится чемпионат Европы по фехтованию среди спортсменов не старше 23 лет.

В соревновании, в котором ожидается участие около 500 спортсменов из 30 стран, азербайджанские спортсмены участия не примут. Об этом сообщили в Федерации фехтования Азербайджана, пишет Haqqin.az.

«Данное соревнование не входит в календарный план нашей федерации», - заявили в пресс-службе организации.

Ранее представители Азербайджана трижды участвовали в соревнованиях в Армении. Речь идет о молодежном чемпионате Европы по дзюдо 2009 года, чемпионате мира среди молодежи по боксу 2012 года, а также о взрослом чемпионате Европы 2014 года по стрельбе из лука.