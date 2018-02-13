Названы имена 4 погибших в Сирии от удара коалиции США российских бойцов «ЧВК Вагнера»

PanARMENIAN.Net - Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) назвала имена некоторых российских бойцов «ЧВК Вагнера», погибших в Сирии 7 февраля после удара сил международной коалиции во главе с США.

Точное количество погибших бойцов ЧВК неизвестно. Среди них, как выяснил CIT, Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста и Владимир Логинов из Калининграда, пишет «Дождь».

Они, по информации CIT, погибли 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в долине реки Евфрат. Удары в этом регионе нанесли силы коалиции во главе с США. По информации американского командования, в результате погибли не менее 100 человек, в том числе и наемники «ЧВК Вагнера» из России.

CIT изучила страницы погибших в социальных сетях. На них после 7 февраля начали появляться сообщения с соболезнованиями от друзей и близких.

Удары коалиции США 7 февраля произошли после того, как не менее 500 человек начали «скоординированное наступление» на «Сирийские демократические силы», которые поддерживают силы коалиции. Погибшими в результате удара американское командование называет около 300 «сирийских бойцов», поддерживающих режим президента Башара Асада. В США при этом подчеркивают, что на территории Сирии ведут борьбу с терроризмом и участвовать в гражданской войне не планируют.

Минобороны России официально сообщило, что в попавшей под удар колонне были только сирийцы. Гибель россиян в ведомстве отвергли. Там также сообщили, что под «внезапный обстрел» со стороны США попали сирийские ополченцы, которые проводили в регионе операцию против спящей ячейки террористчиеской группировки «Исламское государство». Проведение операции сирийцы не согласовали с российским командованием.

Официально присутствие бойцов «ЧВК Вагнера» в Сирии неоднократно опровергалось Минобороны России, как и гибель наемников. О ней сообщали независимые расследователи, в частности, Conflict Intelligence Team.