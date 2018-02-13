Двое армян прошли в финал президентского конкурса «Лидеры России»
13 февраля 2018 - 15:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Двое армян вошли в список финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».
Так, финалистом конкурса стал Самвел Аветисян из Санкт-Петербурга, представляющий ООО «Юпитер» из сферы инженерно-технического проектирования, строительного контроля и авторского надзора.
В список финалистов вошел также руководитель группы технологий сварочных работ по линейному строительству АО «Стройтранснефтегаз» Аветис Асатрян.
Как сообщается на сайте конкурса, все 300 участников финала в соответствии с решением президента России Владимира Путина получают гранты на обучение в размере 1 миллиона рублей. Финалисты могут выбрать любое российское учебное заведение, имеющее образовательную лицензию.
103 победителя конкурса в течение года будут получать консультации от наставников проекта, среди которых представители государственных органов власти, топ-менеджеры крупнейших российских компаний.
Самое значимое
На традиционном ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции присутствовали депутат турецкого меджлиса Каро Пайлан, мэр Парижа Анн Идальго
Видео снято на литейном производстве в Армении, на нем видно, как мужчина несколько раз шлепает ладонью по струе жидкого металла, которая стекает по желобу
В топ-3 рейтинга вошел президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
В результате превентивных действий карабахской стороны азербайджанские спецназовцы были отброшены на исходные позиции
Partner news
Последние новости
Instagram будет уведомлять пользователей, если кто-то сделает скриншот их «Историй» Эти сведения можно будет увидеть в списке людей, посмотревших публикацию, — если один из них сделает снимок экрана, то возле имени такого человека отобразится специальный значок
Армянские шахматисты примут участие в мужском индивидуальном ЧЕ в Батуми В турнире по предварительным данным примут участие 280 шахматистов из 31 страны
На Олимпиаде в Пхенчхане выявлен первый случай применения допинга Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил об отстранении от соревнований японского шорт-трекиста Кэя Сайто
СМИ: Фильм «Храброе сердце» получит продолжение Эпическая драма так и будет называться «Роберт I», а ее режиссером выступит Ричард Грэй