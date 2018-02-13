Двое армян прошли в финал президентского конкурса «Лидеры России»

PanARMENIAN.Net - Двое армян вошли в список финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».

Так, финалистом конкурса стал Самвел Аветисян из Санкт-Петербурга, представляющий ООО «Юпитер» из сферы инженерно-технического проектирования, строительного контроля и авторского надзора.

В список финалистов вошел также руководитель группы технологий сварочных работ по линейному строительству АО «Стройтранснефтегаз» Аветис Асатрян.

Как сообщается на сайте конкурса, все 300 участников финала в соответствии с решением президента России Владимира Путина получают гранты на обучение в размере 1 миллиона рублей. Финалисты могут выбрать любое российское учебное заведение, имеющее образовательную лицензию.

103 победителя конкурса в течение года будут получать консультации от наставников проекта, среди которых представители государственных органов власти, топ-менеджеры крупнейших российских компаний.