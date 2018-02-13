// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Двое армян прошли в финал президентского конкурса «Лидеры России»

Двое армян прошли в финал президентского конкурса «Лидеры России»
13 февраля 2018 - 15:18 AMT

PanARMENIAN.Net - Двое армян вошли в список финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».

Так, финалистом конкурса стал Самвел Аветисян из Санкт-Петербурга, представляющий ООО «Юпитер» из сферы инженерно-технического проектирования, строительного контроля и авторского надзора.

В список финалистов вошел также руководитель группы технологий сварочных работ по линейному строительству АО «Стройтранснефтегаз» Аветис Асатрян.

Как сообщается на сайте конкурса, все 300 участников финала в соответствии с решением президента России Владимира Путина получают гранты на обучение в размере 1 миллиона рублей. Финалисты могут выбрать любое российское учебное заведение, имеющее образовательную лицензию.

103 победителя конкурса в течение года будут получать консультации от наставников проекта, среди которых представители государственных органов власти, топ-менеджеры крупнейших российских компаний.

 Самое значимое
В календаре Франции появится день поминовения жертв Геноцида армянВ календаре Франции появится день поминовения жертв Геноцида армян
На традиционном ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции присутствовали депутат турецкого меджлиса Каро Пайлан, мэр Парижа Анн Идальго
Армянский рабочий сунул руку в расплавленный металл и не обжегсяАрмянский рабочий сунул руку в расплавленный металл и не обжегся
Видео снято на литейном производстве в Армении, на нем видно, как мужчина несколько раз шлепает ладонью по струе жидкого металла, которая стекает по желобу
Самвел Карапетян - в тройке «Королей российской недвижимости»: За год он заработал $650 млнСамвел Карапетян - в тройке «Королей российской недвижимости»: За год он заработал $650 млн
В топ-3 рейтинга вошел президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
ВС Азербайджана предприняли попытку диверсии в Карабахе и понесли потериВС Азербайджана предприняли попытку диверсии в Карабахе и понесли потери
В результате превентивных действий карабахской стороны азербайджанские спецназовцы были отброшены на исходные позиции
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Бакинец, затравленный за «любовь к армянам»: Я осознавал, какие будут последствия
Лапшин: Очень скоро приеду в Армению
Ким Кардашьян - в топ-5 самых популярных персон 2017 года
Российские деловые туристы чаще проводили корпоративные мероприятия в Армении в 2017 году
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Instagram будет уведомлять пользователей, если кто-то сделает скриншот их «Историй» Эти сведения можно будет увидеть в списке людей, посмотревших публикацию, — если один из них сделает снимок экрана, то возле имени такого человека отобразится специальный значок
Армянские шахматисты примут участие в мужском индивидуальном ЧЕ в Батуми В турнире по предварительным данным примут участие 280 шахматистов из 31 страны
На Олимпиаде в Пхенчхане выявлен первый случай применения допинга Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил об отстранении от соревнований японского шорт-трекиста Кэя Сайто
СМИ: Фильм «Храброе сердце» получит продолжение Эпическая драма так и будет называться «Роберт I», а ее режиссером выступит Ричард Грэй