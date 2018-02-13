Эрдоган: Решение США о поддержке курдов в Сирии отразится на действиях Турции
13 февраля 2018 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение США продолжать поддерживать сирийских курдов из «Отрядов сил народной самообороны» (СНС) также повлияет на ответные действия республики. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте.
«Решение США продолжать оказывать финансовую поддержку террористам из СНС в Сирии однозначно повлияет на решения и шаги Анкары. Есть информация, что размер такой помощи составит порядка $3 млрд. Я обращаюсь к гражданам США, это деньги налогоплательщиков», - сказал Эрдоган, пишет ТАСС.
По данным газеты Hurriyet, Пентагон запросил дополнительные $300 млн для обучения и тренировки формирований «Сил демократической Сирии» (СДС), основной силой которых являются СНС, для защиты границы Сирии и Турции.
14 января начальник управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой государств во главе с США, полковник Томас Вил сообщил о том, что США подготовят пограничную службу безопасности Сирии из числа бойцов преимущественно курдской коалиции «Силы демократической Сирии». По его словам, численность данной организации составит примерно 30 тыс человек.
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