СМИ: Фильм «Храброе сердце» получит продолжение
13 февраля 2018 - 16:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Актер Ангус МакФадьен, сыгравший короля Шотландии Роберта I в культовом фильме «Храброе сердце», вернется к своей роли и станет главным героем продолжения.
Эпическая драма так и будет называться «Роберт I», а ее режиссером выступит Ричард Грэй, пишет The Hollywood Reporter.
МакФадьен также выступит в роли сценариста проекта. Помогать ему будет Эрик Белгау.
Оригинальный фильм вышел в 1995 году и завоевал 5 статуэток «Оскара». Главные роли в нем исполнили Мэл Гибсон, Софи Марсо и Патрик МакГуэн.
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Как объявил телеканал HBO, занимающийся производством сериала, восьмой сезон будет состоять из шести эпизодов. Точная дата премьеры пока не разглашается
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