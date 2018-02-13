СМИ: Фильм «Храброе сердце» получит продолжение

PanARMENIAN.Net - Актер Ангус МакФадьен, сыгравший короля Шотландии Роберта I в культовом фильме «Храброе сердце», вернется к своей роли и станет главным героем продолжения.

Эпическая драма так и будет называться «Роберт I», а ее режиссером выступит Ричард Грэй, пишет The Hollywood Reporter.

МакФадьен также выступит в роли сценариста проекта. Помогать ему будет Эрик Белгау.

Оригинальный фильм вышел в 1995 году и завоевал 5 статуэток «Оскара». Главные роли в нем исполнили Мэл Гибсон, Софи Марсо и Патрик МакГуэн.