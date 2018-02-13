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Пиззелли присоединился к казахскому «Актобе»

Пиззелли присоединился к казахскому «Актобе»
13 февраля 2018 - 18:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении Маркос Пиззелли провел тренировку с футболистами казахского клуба «Актобе». Об этом сообщается на странице клуба «Актобе» в Instagram.

Армянский полузащитник вскоре подпишет контракт с казахским клубом.

33-летний Маркос Пиззели имеет на данный момент на своем счету 61 поединок в составе национальной сборной Армении, в которых игрок забил 9 мячей. Футболист участвовал в обоих отборочных матчах этой команды против дружины Казахстана в 2017 году.

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ФК «Актобе» в Instagram
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