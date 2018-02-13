На Олимпиаде в Пхенчхане выявлен первый случай применения допинга

PanARMENIAN.Net - На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане выявлен первый случай нарушения антидопинговых правил. 13 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил об отстранении от соревнований японского шорт-трекиста Кэя Сайто, заявленного в качестве резервиста в составе японской команды на мужской эстафете на 5000 м.

В допинг-пробе 21-летнего спортсмена, сданной до начала Олимпиады 4 февраля, обнаружено запрещенное вещество ацетазоламид - диуретик, улучшающий работу легких, а также помогающий удалить из организма другие запрещенные субстанции. По данным японской делегации, Сайто уже покинул олимпийскую деревню, пишет Deutsche Welle.

Между тем сам атлет отрицает, что намеренно принимал запрещенные препараты. «Я поражен и растерян. Это необъяснимо. У меня никогда не было намерений принимать допинг. В Японии я посещал антидопинговый семинар и следовал всем указаниям», - говорится в письменном заявлении Сайто.

Олимпийские игры проходят в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.