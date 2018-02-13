// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

На Олимпиаде в Пхенчхане выявлен первый случай применения допинга

На Олимпиаде в Пхенчхане выявлен первый случай применения допинга
13 февраля 2018 - 17:11 AMT

PanARMENIAN.Net - На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане выявлен первый случай нарушения антидопинговых правил. 13 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил об отстранении от соревнований японского шорт-трекиста Кэя Сайто, заявленного в качестве резервиста в составе японской команды на мужской эстафете на 5000 м.

В допинг-пробе 21-летнего спортсмена, сданной до начала Олимпиады 4 февраля, обнаружено запрещенное вещество ацетазоламид - диуретик, улучшающий работу легких, а также помогающий удалить из организма другие запрещенные субстанции. По данным японской делегации, Сайто уже покинул олимпийскую деревню, пишет Deutsche Welle.

Между тем сам атлет отрицает, что намеренно принимал запрещенные препараты. «Я поражен и растерян. Это необъяснимо. У меня никогда не было намерений принимать допинг. В Японии я посещал антидопинговый семинар и следовал всем указаниям», - говорится в письменном заявлении Сайто.

Олимпийские игры проходят в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: На Олимпиаде-2018 выявлен первый случай применения допинга
 Самое значимое
Аронян всего на пол-очка отстает от лидеров Tradewise Chess FestivalАронян всего на пол-очка отстает от лидеров Tradewise Chess Festival
После восьми туров Аронян с 6 очками занимает 11-е место. Мкртчян с 4 очками находится на 121-й позиции
Китайский клуб хочет купить РоналдуКитайский клуб хочет купить Роналду
В команде намерены воспользоваться шансом приобрести 32-летнего португальца, который недоволен своим положением в «Реале»
Армянские пловцы завершили 2017 год новыми рекордамиАрмянские пловцы завершили 2017 год новыми рекордами
Артур Барсегян на дистанции 50 м дельфином с результатом 0.25.19 установил новый рекорд Армении, а на дистанции 100 метров вольным стилем обновил свой собственный рекорд
Аронян готовится к международному чемпионату по шахматам им. короля Салмана в Эр-РиядеАронян готовится к международному чемпионату по шахматам им. короля Салмана в Эр-Рияде
Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Мхитарян - 17-й в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков АПЛ
СМИ: Роналду готов покинуть «Реал» не более чем за €100 млн
Элина Даниелян - в десятке сильнейших на ЧМ по быстрым шахматам: Аронян - в тридцатке
Globe Soccer Awards-2017: Лучший игрок - Роналду, клуб - «Реал», тренер - Зидан
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Forbes Woman: 5 признаков, что вы не в Москве, а в Ереване В статье рекомендуется побывать на Каскаде и сходить в Матенадаран, а также сходить на джазовый концерт
Instagram будет уведомлять пользователей, если кто-то сделает скриншот их «Историй» Эти сведения можно будет увидеть в списке людей, посмотревших публикацию, — если один из них сделает снимок экрана, то возле имени такого человека отобразится специальный значок
СМИ: Фильм «Храброе сердце» получит продолжение Эпическая драма так и будет называться «Роберт I», а ее режиссером выступит Ричард Грэй
Эрдоган: Решение США о поддержке курдов в Сирии отразится на действиях Турции Пентагон запросил дополнительные $300 млн для обучения и тренировки формирований «Сил демократической Сирии» (СДС)