Армянские шахматисты примут участие в мужском индивидуальном ЧЕ в Батуми
13 февраля 2018 - 17:21 AMT
PanARMENIAN.Net - С 17 по 28 марта в Батуми пройдет индивидуальный чемпионат Европы по шахматам среди мужчин.
Армению представят 33 шахматиста, в том числе члены мужской сборной Габриел Саркисян, Грант Мелкумян, Айк Мартиросян, а также гроссмейстеры Сергей Мовсесян, Роберт Оганесян, Арман Пашикян, Мануел Петросян и другие.
В первенстве также выступят лидер женской национальной сборной Элина Даниелян и Анна Саркисян, сообщает пресс-служба НОКА.
В турнире, по предварительным данным, примут участие 280 шахматистов из 31 страны. Первенство континента пройдет по швейцарской системе в 11 туров.
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Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
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