Армянские шахматисты примут участие в мужском индивидуальном ЧЕ в Батуми

PanARMENIAN.Net - С 17 по 28 марта в Батуми пройдет индивидуальный чемпионат Европы по шахматам среди мужчин.

Армению представят 33 шахматиста, в том числе члены мужской сборной Габриел Саркисян, Грант Мелкумян, Айк Мартиросян, а также гроссмейстеры Сергей Мовсесян, Роберт Оганесян, Арман Пашикян, Мануел Петросян и другие.

В первенстве также выступят лидер женской национальной сборной Элина Даниелян и Анна Саркисян, сообщает пресс-служба НОКА.

В турнире, по предварительным данным, примут участие 280 шахматистов из 31 страны. Первенство континента пройдет по швейцарской системе в 11 туров.