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Instagram будет уведомлять пользователей, если кто-то сделает скриншот их «Историй»

Instagram будет уведомлять пользователей, если кто-то сделает скриншот их «Историй»
13 февраля 2018 - 17:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Фотосервис Instagram тестирует функцию уведомления пользователей о том, что кто-то сделал скриншот их «Историй» (Stories).

Эти сведения можно будет увидеть в списке людей, посмотревших публикацию, — если один из них сделает снимок экрана, то возле имени такого человека отобразится специальный значок, пишет Bird in Flight со ссылкой на FastCompany.

Пока функция находится в стадии тестирования и работает на устройствах лишь небольшого числа пользователей. При этом, отмечает The Next Web, нововведение достаточно легко обойти: чтобы сделать это, перед созданием скриншота достаточно включить «Режим полета». Останется ли такая возможность при финальном релизе функционала, пока не известно.

«Истории» — это временные публикации, основная особенность которых состоит в том, что в отличие от обычных постов они самоудаляются через некоторое время. По состоянию на конец 2017 года, функцией «Истории» ежедневно пользовались около 300 миллионов человек.

Ссылки по теме:
Bird in Flight: Instagram начнет оповещать пользователей о том, что кто-то сделал скриншот их «историй»
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