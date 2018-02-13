// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Forbes Woman: 5 признаков, что вы не в Москве, а в Ереване

Forbes Woman: 5 признаков, что вы не в Москве, а в Ереване
13 февраля 2018 - 17:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Журнал Forbes Woman составил список дел, которые легко можно сделать в Москве, но лучше все-таки перенести их в столицу Армении - Ереван.

Так, отмечается, что в Ереване можно забыть про руль и пройтись пешком: «В Ереване нет ни одной одинаковой улицы или здания. Найдутся и постройки неоклассицизма из розового туфа, и постройки времен конструктивизма, и настоящие трущобы. Узоры вокруг окон домов похожи на узоры на церквях Армении — барельефы не повторяют друг друга».

В статье рекомендуется побывать на Каскаде и сходить в Матенадаран, а также сходить на джазовый концерт: «Джаз здесь слушают и играют аж с 1938 года. В колоритном джаз-клубе Malkhas Jazz Club можно насладиться виртуозной игрой Левона Малхасяна, по праву считающегося легендой армянского джаза».

Стоит немного отъехать за пределы столицы Армении, и вам откроются завораживающие горные виды и колоритные деревушки, говорится в статье. Издание рекомендует побывать на озере Севан, посетить языческий храм Гарни, а также -филиал Ереванского коньячного завода, расположенный недалеко от столицы Армении.

В статье говорится и о достоинствах армянской кухни: «Традиционная армянская кухня это не только лаваш. Тем не менее лаваш прямиком из тандыра попробовать стоит. И непременно завернуть в него овощи, сыр и свежую зелень.Из прочих кулинарных радостей: всевозможные сыры (чечил и чанах), суп хаш, который готовят горные армяне в течение суток, кюфта (мясо с топленым сливочным маслом и коньяком), а аналог нашей овсянки — ариса, это каша из полбы с курицей».

Не обделили вниманием и армянский коньяк: «Чтобы в полной мере оценить, насколько кропотливый и многоэтапный процесс проходит коньяк, прежде чем оказаться в привычном виде на полках магазинов, можно заглянуть на экскурсию на Ереванский коньячный завод. Там можно узнать все подробности о дистилляции и купаже и, самое главное, продегустировать спирты разной выдержки. Среди них здесь есть и «старички», датируемые 1934 годом».

Ссылки по теме:
Forbes.ru: Лучше гор: пять признаков, что вы не в Москве, а в Ереване
 Самое значимое
В календаре Франции появится день поминовения жертв Геноцида армянВ календаре Франции появится день поминовения жертв Геноцида армян
На традиционном ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции присутствовали депутат турецкого меджлиса Каро Пайлан, мэр Парижа Анн Идальго
Армянский рабочий сунул руку в расплавленный металл и не обжегсяАрмянский рабочий сунул руку в расплавленный металл и не обжегся
Видео снято на литейном производстве в Армении, на нем видно, как мужчина несколько раз шлепает ладонью по струе жидкого металла, которая стекает по желобу
Самвел Карапетян - в тройке «Королей российской недвижимости»: За год он заработал $650 млнСамвел Карапетян - в тройке «Королей российской недвижимости»: За год он заработал $650 млн
В топ-3 рейтинга вошел президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
ВС Азербайджана предприняли попытку диверсии в Карабахе и понесли потериВС Азербайджана предприняли попытку диверсии в Карабахе и понесли потери
В результате превентивных действий карабахской стороны азербайджанские спецназовцы были отброшены на исходные позиции
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Бакинец, затравленный за «любовь к армянам»: Я осознавал, какие будут последствия
Лапшин: Очень скоро приеду в Армению
Ким Кардашьян - в топ-5 самых популярных персон 2017 года
Российские деловые туристы чаще проводили корпоративные мероприятия в Армении в 2017 году
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Архив за 13 февраля 2018
Другие новости раздела
 Последние новости
Обвиняемый в коррупционных связях с Азербайджаном итальянский парламентарий оправдан «Сегодня в миланском суде завершился процесс над известным политиком Лукой Волонте, который более 2 лет в Европе был жертвой клеветнической кампании»,- заявил он
Армянский лыжник Микаел Микаелян стартовал на Олимпиаде-2018 В лыжной дисциплине спринт Микаелян с результатом 3:37.40 занял 72-е место. Квалификационный этап преодолели лыжники, занявшие 1-30 места
Instagram будет уведомлять пользователей, если кто-то сделает скриншот их «Историй» Эти сведения можно будет увидеть в списке людей, посмотревших публикацию, — если один из них сделает снимок экрана, то возле имени такого человека отобразится специальный значок
Армянские шахматисты примут участие в мужском индивидуальном ЧЕ в Батуми В турнире по предварительным данным примут участие 280 шахматистов из 31 страны