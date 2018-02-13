Forbes Woman: 5 признаков, что вы не в Москве, а в Ереване
13 февраля 2018 - 17:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Журнал Forbes Woman составил список дел, которые легко можно сделать в Москве, но лучше все-таки перенести их в столицу Армении - Ереван.
Так, отмечается, что в Ереване можно забыть про руль и пройтись пешком: «В Ереване нет ни одной одинаковой улицы или здания. Найдутся и постройки неоклассицизма из розового туфа, и постройки времен конструктивизма, и настоящие трущобы. Узоры вокруг окон домов похожи на узоры на церквях Армении — барельефы не повторяют друг друга».
В статье рекомендуется побывать на Каскаде и сходить в Матенадаран, а также сходить на джазовый концерт: «Джаз здесь слушают и играют аж с 1938 года. В колоритном джаз-клубе Malkhas Jazz Club можно насладиться виртуозной игрой Левона Малхасяна, по праву считающегося легендой армянского джаза».
Стоит немного отъехать за пределы столицы Армении, и вам откроются завораживающие горные виды и колоритные деревушки, говорится в статье. Издание рекомендует побывать на озере Севан, посетить языческий храм Гарни, а также -филиал Ереванского коньячного завода, расположенный недалеко от столицы Армении.
В статье говорится и о достоинствах армянской кухни: «Традиционная армянская кухня это не только лаваш. Тем не менее лаваш прямиком из тандыра попробовать стоит. И непременно завернуть в него овощи, сыр и свежую зелень.Из прочих кулинарных радостей: всевозможные сыры (чечил и чанах), суп хаш, который готовят горные армяне в течение суток, кюфта (мясо с топленым сливочным маслом и коньяком), а аналог нашей овсянки — ариса, это каша из полбы с курицей».
Не обделили вниманием и армянский коньяк: «Чтобы в полной мере оценить, насколько кропотливый и многоэтапный процесс проходит коньяк, прежде чем оказаться в привычном виде на полках магазинов, можно заглянуть на экскурсию на Ереванский коньячный завод. Там можно узнать все подробности о дистилляции и купаже и, самое главное, продегустировать спирты разной выдержки. Среди них здесь есть и «старички», датируемые 1934 годом».
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