Обвиняемый в коррупционных связях с Азербайджаном итальянский парламентарий оправдан
13 февраля 2018 - 18:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Миланский суд оправдал обвиняемого в политической коррупции в связи c Азербайджаном итальянского парламентария Луку Волонте. Об этом сообщил азербайджанскийдепутат Эльхан Сулейманов.
«Сегодня в миланском суде завершился процесс над известным политиком Лукой Волонте, который более 2 лет в Европе был жертвой клеветнической кампании»,- заявил он, пишет АПА.
Волонтеобвинялся в получении денег из Азербайджана и пересмотре доклада ПАСЕ о нарушениях прав человека в Азербайджане.
4 сентября Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) опубликовал на своем веб-сайте расследование под названием «Азербайджанский ландромат». В совместном журналистском расследовании, в котором также участвовали Süddeutsche Zeitung (Германия), Barron’s (США), Le Monde (Франция), The Guardian (Великобритания), Bivol (Болгария) и другие, говорится о том, что власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания 2,9 миллиарда долларов. Эти деньги шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в бывшей советской республике. Все это происходило на фоне массовых арестов активистов и журналистов в Азербайджане, представители правящей элиты страны использовали тайную «черную кассу» для выплат взяток европейским политикам, приобретения предметов роскоши, отмывания денег и прочих корыстных целей.
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«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
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