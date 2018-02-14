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Мхитарян назвал Озила лучшим в мире на своей позиции

Мхитарян назвал Озила лучшим в мире на своей позиции
14 февраля 2018 - 11:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян похвалил своего одноклубника атакующего полузащитника турецкого происхождения Месута Озила.

По словам армянина, Озил - лучший футболист в мире на своей позиции и лучший игрок под номером 10. Мхитарян также отметил, что был очень воодушевлен перспективой игры с Озилом, пишет Express.

«Все знают, что Месут - один из лучших в мире. Большое счастье - играть с ним, так как он хорошо понимает игру, владеет хорошей техникой и является лучшим на своей позиции»,- сказал Мхитарян.

Трансфер Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» был официально подтвержден 22 января. В обратном направлении проследовал Алексис Санчес. Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», будет получать в составе лондонского клуба зарплату в размере более £200.000 в неделю.

Ссылки по теме:
Express. Arsenal news: Henrikh Mkhitaryan makes huge Mesut Ozil claim
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