Мхитарян назвал Озила лучшим в мире на своей позиции
14 февраля 2018 - 11:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян похвалил своего одноклубника атакующего полузащитника турецкого происхождения Месута Озила.
По словам армянина, Озил - лучший футболист в мире на своей позиции и лучший игрок под номером 10. Мхитарян также отметил, что был очень воодушевлен перспективой игры с Озилом, пишет Express.
«Все знают, что Месут - один из лучших в мире. Большое счастье - играть с ним, так как он хорошо понимает игру, владеет хорошей техникой и является лучшим на своей позиции»,- сказал Мхитарян.
Трансфер Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» был официально подтвержден 22 января. В обратном направлении проследовал Алексис Санчес. Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», будет получать в составе лондонского клуба зарплату в размере более £200.000 в неделю.
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