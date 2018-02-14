Российские пограничники задержали перешедшего границу Армении гражданина Турции

PanARMENIAN.Net - Российские пограничники задержали гражданина Турции, незаконно пересекшего границу Армении. Об этом PanARMENIAN.Net сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России в РА.

В ходе несения службы пограничный наряд Армавирского пограничного отряда наблюдал неизвестного, который незаконно пересек армяно-турецкую границу и пытался осуществить лов рыбы на территории Армении. Через несколько минут нарушитель был задержан.

При проведении проверочных мероприятий установлено, что злоумышленником является житель населенного пункта Карабаг Дигорского уезда Турецкой Республики, К., 1995 года рождения. Задержанный гражданин сознался в содеянном правонарушении.

В соответствии с установленным порядком взаимодействия, оперативно были оповещены органы полиции и СНБ РА.