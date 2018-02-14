В Армении пройдет международный баскетбольный турнир в рамках празднования 2800-летия Еревана
14 февраля 2018 - 12:52 AMT
PanARMENIAN.Net - В рамках празднования 2800-летия Еревана Федерация баскетбола Армении проведет в столице международный товарищеский клубный турнир. Об этом сообщил вице-президент федерации Ара Погосян.
Турнир состоится 10-15 марта в бывшем спорткомплексе «Мика» и пройдет по круговой системе. По словам Погосяна, из чемпионата Армении «А» лиги в турнире будет участвовать только «Урарту», сообщает пресс-служба НОКА.
«Этот товарищеский международный турнир - лишь одно из спортивных мероприятий, посвященных 2800-летию Еревана. На данный момент планируется участие четырех команд. Мы пришли к соглашению с клубами «Газпром-Московский», тбилисский «Хундаи» и тегеранский «Арарат». «Газпром-Московский» и «Хундаи» очень сильные команды, имеют игроков высокого уровня и являются лидерами своих первенств. «Арарат» недавно победил во второй лиге Ирана и получил право выступать в Суперлиге. В их составе есть довольно молодые и многообещающие армянские баскетболисты»,- заявил Погосян.
По его словам, клуб «Арцах» тоже хочет участвовать и заявил о планах усилить состав.
Погосян отметил, что федерация желает сделать турнир традиционным и проводить ежегодно. Он заявил, что соревнование будет судить армянские арбитры.
С ними ведется работа, проводятся семинары – с целью поднятия квалификации.
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