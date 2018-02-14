Футболки Мхитаряна – в числе самых продаваемых в АПЛ

PanARMENIAN.Net - Футболка полузащитника сборной Армении и «Арсенала» Генриха Мхитаряна вошла в список самых продаваемыхфутболок игроков, выступающих в английской Премьер-лиге.

В список, опубликованный изданием Daily Mail, вошли футбоки 20 игроков АПЛ. Мхитарян занял 19-е место.

Первое место занял перешедший вместо Мхитаряна в «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес. Второе место занял бывший одноклубник армянского футболиста Поль Погба, далее следуют Харри Кейн («Тоттенхэм»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эден Азар («Челси»).

Трансфер Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» был официально подтвержден 22 января. В обратном направлении проследовал Алексис Санчес. Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», будет получать в составе лондонского клуба зарплату в размере более £200.000 в неделю.