Футболки Мхитаряна – в числе самых продаваемых в АПЛ
14 февраля 2018 - 13:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Футболка полузащитника сборной Армении и «Арсенала» Генриха Мхитаряна вошла в список самых продаваемыхфутболок игроков, выступающих в английской Премьер-лиге.
В список, опубликованный изданием Daily Mail, вошли футбоки 20 игроков АПЛ. Мхитарян занял 19-е место.
Первое место занял перешедший вместо Мхитаряна в «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес. Второе место занял бывший одноклубник армянского футболиста Поль Погба, далее следуют Харри Кейн («Тоттенхэм»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эден Азар («Челси»).
Трансфер Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» был официально подтвержден 22 января. В обратном направлении проследовал Алексис Санчес. Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», будет получать в составе лондонского клуба зарплату в размере более £200.000 в неделю.
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