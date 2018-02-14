Разведывательное сообщество США не исключает «крупномасштабного армяно-азербайджанского конфликта»

PanARMENIAN.Net - Напряжение вокруг Нагорного Карабаха (Республики Арцах) может перерасти в крупномасштабный конфликт между Арменией и Азербайджаном, который может привлечь Россию для поддержки своего регионального союзника - Армении. Об этом говорится в докладе об оценке угрозы в мире, составленном Разведывательным сообществом США.

«Обе стороны не хотят идти на компромисс, усиливая давление внутри стран, стабильная военная модернизация Азербайджана и приобретение Арменией нового российского оборудования в 2018 году могут привести к крупномасштабным боевым действиям», - говорится в докладе.

Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением по итогам встреч с президентами Армении и Азербайджана в ходе своего визита в регион. Сопредседатели выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавних человеческих потерь на линии соприкосновения, призвали стороны предпринять дополнительные шаги для снижения уровня напряженности, как это было согласовано в Женеве, и соблюдать режим прекращения огня.

Сопредседатели также призвали стороны воздерживаться от подстрекательской риторики и провокационных действий.