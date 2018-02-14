// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Разведывательное сообщество США не исключает «крупномасштабного армяно-азербайджанского конфликта»

Разведывательное сообщество США не исключает «крупномасштабного армяно-азербайджанского конфликта»
14 февраля 2018 - 13:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Напряжение вокруг Нагорного Карабаха (Республики Арцах) может перерасти в крупномасштабный конфликт между Арменией и Азербайджаном, который может привлечь Россию для поддержки своего регионального союзника - Армении. Об этом говорится в докладе об оценке угрозы в мире, составленном Разведывательным сообществом США.

«Обе стороны не хотят идти на компромисс, усиливая давление внутри стран, стабильная военная модернизация Азербайджана и приобретение Арменией нового российского оборудования в 2018 году могут привести к крупномасштабным боевым действиям», - говорится в докладе.

Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением по итогам встреч с президентами Армении и Азербайджана в ходе своего визита в регион. Сопредседатели выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавних человеческих потерь на линии соприкосновения, призвали стороны предпринять дополнительные шаги для снижения уровня напряженности, как это было согласовано в Женеве, и соблюдать режим прекращения огня.

Сопредседатели также призвали стороны воздерживаться от подстрекательской риторики и провокационных действий.

Ссылки по теме:
Worldwide Threat Assessment
 Самое значимое
В календаре Франции появится день поминовения жертв Геноцида армянВ календаре Франции появится день поминовения жертв Геноцида армян
На традиционном ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции присутствовали депутат турецкого меджлиса Каро Пайлан, мэр Парижа Анн Идальго
Армянский рабочий сунул руку в расплавленный металл и не обжегсяАрмянский рабочий сунул руку в расплавленный металл и не обжегся
Видео снято на литейном производстве в Армении, на нем видно, как мужчина несколько раз шлепает ладонью по струе жидкого металла, которая стекает по желобу
Самвел Карапетян - в тройке «Королей российской недвижимости»: За год он заработал $650 млнСамвел Карапетян - в тройке «Королей российской недвижимости»: За год он заработал $650 млн
В топ-3 рейтинга вошел президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
ВС Азербайджана предприняли попытку диверсии в Карабахе и понесли потериВС Азербайджана предприняли попытку диверсии в Карабахе и понесли потери
В результате превентивных действий карабахской стороны азербайджанские спецназовцы были отброшены на исходные позиции
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Бакинец, затравленный за «любовь к армянам»: Я осознавал, какие будут последствия
Лапшин: Очень скоро приеду в Армению
Ким Кардашьян - в топ-5 самых популярных персон 2017 года
Российские деловые туристы чаще проводили корпоративные мероприятия в Армении в 2017 году
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Сюжет
 Последние новости
Google Trends: Девушкам подарки ищут в 3,5 раза чаще, чем женам Подарки девушкам искали в среднем в 3,5 раза чаще, чем женам, а парням — в 1,7 раза чаще, чем мужьям, следует из статистики Google Trends
Педофилов в РФ предложили сажать пожизненно «В связи с этим предлагаем приостановить (продлить - ред.) сроки давности по преступлениям, которые совершены в отношении малолетних, до достижения ими совершеннолетия», - сообщила Яровая
Организатора манхэттенского теракта приговорили к пожизненному заключению Он признан виновным по восьми пунктам обвинения, включая организацию взрыва в соседнем штате Нью-Джерси
Юные армянские стрелки поборются за олимпийские путевки Это соревнование особенно важно для юных стрелков. Они будут бороться за путевки на летние юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе