Разведывательное сообщество США не исключает «крупномасштабного армяно-азербайджанского конфликта»
14 февраля 2018 - 13:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Напряжение вокруг Нагорного Карабаха (Республики Арцах) может перерасти в крупномасштабный конфликт между Арменией и Азербайджаном, который может привлечь Россию для поддержки своего регионального союзника - Армении. Об этом говорится в докладе об оценке угрозы в мире, составленном Разведывательным сообществом США.
«Обе стороны не хотят идти на компромисс, усиливая давление внутри стран, стабильная военная модернизация Азербайджана и приобретение Арменией нового российского оборудования в 2018 году могут привести к крупномасштабным боевым действиям», - говорится в докладе.
Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением по итогам встреч с президентами Армении и Азербайджана в ходе своего визита в регион. Сопредседатели выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавних человеческих потерь на линии соприкосновения, призвали стороны предпринять дополнительные шаги для снижения уровня напряженности, как это было согласовано в Женеве, и соблюдать режим прекращения огня.
Сопредседатели также призвали стороны воздерживаться от подстрекательской риторики и провокационных действий.
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