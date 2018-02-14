Пиззелли забил гол в первом матче в составе «Актобе»

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении Маркос Пиззелли, присоединившийся к казахскому «Актобе», провел первый матч в составе клуба.

«Актобе» на учебно-тренировочных сборах обыграл грузинский клуб «Шукура» со счетом 3:2, сообщает Sports.kz.

Автором одного из голов казахского клуба стал армянский полузащитник.

33-летний Маркос Пиззели имеет на данный момент на своем счету 61 поединок в составе национальной сборной Армении, в которых игрок забил 9 мячей. Футболист участвовал в обоих отборочных матчах этой команды против дружины Казахстана в 2017 году.