Пиззелли забил гол в первом матче в составе «Актобе»
14 февраля 2018 - 14:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении Маркос Пиззелли, присоединившийся к казахскому «Актобе», провел первый матч в составе клуба.
«Актобе» на учебно-тренировочных сборах обыграл грузинский клуб «Шукура» со счетом 3:2, сообщает Sports.kz.
Автором одного из голов казахского клуба стал армянский полузащитник.
33-летний Маркос Пиззели имеет на данный момент на своем счету 61 поединок в составе национальной сборной Армении, в которых игрок забил 9 мячей. Футболист участвовал в обоих отборочных матчах этой команды против дружины Казахстана в 2017 году.
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