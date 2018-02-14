Юные армянские стрелки поборются за олимпийские путевки

PanARMENIAN.Net - С 16 по 26 февраля взрослая, молодежная и юношеская сборные Армении по стрельбе в Венгрии примут участие в чемпионатах Европы. Это соревнование особенно важно для юных стрелков. Они будут бороться за путевки на летние юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе.

«Наши стрелки в хорошей спортивной форме. Юношам по силам завоевать олимпийские путевки. Для этого нужно занять 1-3 места. Алла Погосян на турнире в Мюнхене показала высокий результат. Думаю, что с этим показателем она может завоевать рейтинг», - сказал главный тренер сборной Сейран Никогосян, сообщает пресс-служба НОКА.

Тренер сообщил, что на чемпионатах Европы Армению в общей сложности представят 14 спортсменов.

Взрослые: Грачик Бабаян, Кристиан Лауэр, Ирина Лауэр, Мариам Микаелян (все - винтовка), Лилит Мкртчян, Оганес Маркарян (оба - бегущая мишень), Норайр Аракелян, Эльмира Карапетян (оба - пистолет).

Молодежь: Завен Игитян (пистолет).

Юноши: Айк Бабаян, Вреж Торосян, Нарек Адамян, Алла Погосян (все - винтовка), Беник Хлгатян (пистолет).

Сейран Никогосян отметил, что юноши выступят также в молодежном первенстве.

Взрослые начнут борьбу за путевки в Токио-2020 на чемпионате мира 2018 года.