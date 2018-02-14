Организатора манхэттенского теракта приговорили к пожизненному заключению
14 февраля 2018 - 16:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Выходец из Афганистана Ахмад Хан Рахими приговорен американским судом к пожизненному заключению по обвинению в организации теракта в Нью-Йорке в сентябре 2016 года.
Он признан виновным по восьми пунктам обвинения, включая организацию взрыва в соседнем штате Нью-Джерси, и должен дополнительно выплатить 563 тысячи долларов в качестве компенсации пострадавшим от теракта, пишет Meduza со ссылкой на CNN.
По данным Fox News, Рахими не раскаялся в содеянном. Более того, находясь в заключении в ожидании суда в Нью-Йорке, он активно агитировал сокамерников на участие в террористической деятельности.
Вечером 17 сентября 2016 года в историческом районе Челси на Манхэттене в районе 23-й улицы взорвалась самодельная бомба, в результате чего получили ранения 30 человек. Вскоре в нескольких кварталах от места взрыва полиция обнаружила еще одно самодельное взрывное устройство, которое не успело сдетонировать. Ранее утром в тот же день в городе Сисайд-Парк в штате Нью-Джерси произошел взрыв перед благотворительным забегом военных. В результате того инцидента никто не пострадал.
Спустя два дня полиция вышла на след подозреваемого в организации обоих взрывов Ахмада Хана Рахими, который был задержан после перестрелки в городе Линден.
Ахмад Хан Рахими получил американское гражданство в 2011 году. Сам он не признал ответственности за взрывы. По словам его отца, Рахими был рад, что в результате терактов никто не погиб.
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