Педофилов в РФ предложили сажать пожизненно
14 февраля 2018 - 16:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Комплексный законопроект, предусматривающий пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, если они повлекли тяжкие последствия для жизни и здоровья, внесен в Госдуму РФ. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы, руководитель межфракционной рабочей группы по разработке законопроекта Ирина Яровая.
«Законопроект внесен представителями всех фракций Госдумы. Документ поддержали Верховный суд, Генпрокуратура, МВД, Следственный комитет, Минюст, Минздрав, Роскомнадзор, уполномоченный по правам ребенка и институт им. Сербского. Законопроектом предлагается установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, влекущие тяжкие последствия для жизни и здоровья», - сказала Яровая, пишет «Интерфакс».
По ее словам, «из-за высокой латентности этих преступлений, психологической подавленности и замкнутости детей, находящихся в ситуации постоянного насилия, информация о совершении этих преступлений появляется значительно позже».
«В связи с этим предлагаем приостановить (продлить - ред.) сроки давности по преступлениям, которые совершены в отношении малолетних, до достижения ими совершеннолетия», - сообщила Яровая.
Кроме того, «впервые устанавливается дополнительное отягчающее вину обстоятельство, когда преступление совершается лицами, совместно проживающими с детьми и подростками», добавила вице-спикер. «Совершение преступления любыми лицами, которые несут обязанность по содержанию, воспитанию, обучению или защите прав детей также будет признаваться отягчающим вину преступлением», - добавила она.
Яровая привела данные, свидетельствующие о том, что «в 2017 году 4245 несовершеннолетних пострадали от сексуального насилия, около 1800 детей в возрасте до 10 лет подверглись сексуальному насилию, что составляет более 40% от всех потерпевших детей от насильственных действий сексуального характера».
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