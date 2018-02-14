Иностранные журналисты и блогеры посетили Карабах
14 февраля 2018 - 17:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Группа журналистов и блогеров из Италии, России, Латвии, Франции, Венгрии и Алжира в сопровождении армянских блогеров 10-13 февраля побывала в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике).
Группа посетила Арцах в канун 30-летия начала карабахского движения в Арцахе, чтобы ознакомиться с историей и культурой республики.
12 февраля группа посетила расположенные в северном направлении воинские подразделения Армии обороны НКР.Журналисты ознакомились с оперативно-тактической ситуацией на линии фронта, а также с социальными условиями, в которых проживают военнослужащие, с их распорядком боевого дежурства.
В рамках визита иностранные гости встретились также с руководством Арцаха.
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